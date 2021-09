Van Dijk grijpt acht jaar na eerste wereldtitel opnieuw WK-goud op de tijdrit

Ellen van Dijk heeft acht jaar na haar eerste wereldtitel tijdrijden opnieuw WK-goud gepakt. De 34-jarige Nederlandse was over een parcours van 30,3 kilometer lang tien seconden sneller dan nummer twee Marlen Reusser.

Anderhalve week geleden werd Van Dijk nog tweede op de EK tijdrijden, op twintig seconden van Europees kampioene Reusser, maar verraste ze vriend en vijand door wel het goud te pakken in de wegrit.

In Vlaanderen ging ze als eerste van de grote favorieten van start. Ze zette met 36.05 een tijd neer waar vervolgens iedereen zich op stukbeet. Het werd nog even spannend toen Reusser op het parcours zat. De Zwitserse was op alle tussenpunten sneller dan Van Dijk, maar leverde in het stuk richting de finish haar voorsprong in en moest het goud aan de Nederlandse laten.

Opvolger Van der Breggen

Daarmee is Van Dijk de opvolger van Anna van der Breggen. Dat Van der Breggen haar wereldtitel niet zou prolongeren, was al een tijdje duidelijk.

"Een tijdrit rijden is iets wat je alleen kan doen als je 100 procent gefocust en gemotiveerd bent. Dat ben ik niet meer, omdat ik helemaal tevreden ben met de tijdritten die ik in het verleden heb gereden", liet ze destijds weten op Instagram.