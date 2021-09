Polen houdt kolenmijn open en moet Brussel half miljoen euro per dag betalen

Polen moet de Europese Commissie een half miljoen euro per dag betalen, totdat het land de omstreden Turów-kolenmijn sluit. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bepaald. In mei beval het hof nog de onmiddellijke sluiting van de bruinkoolmijn in het zuidwesten van het land, tot er een definitief oordeel ligt. De zaak over de kolenmijn is aangespannen door buurland Tsjechië.

Tsjechië ervaart luchtvervuiling en bodemverontreiniging van de mijn. Ook wordt er veel grondwater onttrokken aan grensgemeenten in Tsjechië. De Tsjechen eisten bij het hof dat Polen een boete van 5 miljoen euro per dag moet betalen als de mijn in bedrijf blijft, maar het bedrag valt lager uit. De reden daarvoor is niet bekend.

Vergunning tot 2044

De Europese Unie wil voor 2050 alle steen- en bruinkoolmijnen sluiten. Vorig jaar werden daarvoor afspraken gemaakt met de vakbonden, maar Polen verzet zich tegen de sluiting. De Poolse regering heeft de vergunning voor de open bruinkoolmijn juist verlengd tot 2044.

Volgens de Poolse autoriteiten is sluiting van de mijn onverantwoord, omdat Turów te belangrijk is voor de levering van elektriciteit in Polen. Het land is voor 70 procent van zijn energievoorziening afhankelijk van kolen.

De directeur van het Poolse energiebedrijf PGE noemt de uitspraak "bizar" en zegt het er niet eens mee te zijn.