Urker jongeren na nazi-verkleedpartij in gesprek met Holocaust-overlever

De Urker jongeren die recent in nazikleding rondliepen op straat, hebben een gesprek gevoerd met de 80-jarige Lous Steenhuis-Hoepelman. Zij zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in meerdere concentratiekampen.

De Joodse vrouw was geschokt door de beelden van de verkleedpartij en riep vorige week op tot een gesprek. Daar hebben de jongeren gehoor aan gegeven. Ze kwamen bij haar op bezoek en namen een bos bloemen mee. Ook boden ze hun excuses aan.

De groep van tien liep op zaterdag 11 september rond in kleding die sterk deed denken aan nazi-uniformen. Op beelden is ook te zien dat een van de jongeren een gevangenisoutfit met Jodenster droeg. Hij werd door de anderen onder schot gehouden.

Emoties

In het gesprek vertelde Steenhuis-Hoepelman over haar ervaringen in de concentratiekampen Westerbork en Bergen-Belsen. Volgens de gemeente en het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) is de jongeren duidelijk geworden tot welke emoties hun gedrag heeft geleid bij oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden, schrijft Omroep Flevoland.

De jongeren gaan over een paar maanden ook naar kamp Westerbork. Daar krijgen ze een rondleiding. Verder gaat de gemeente nog in gesprek met hun ouders.