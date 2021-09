Held van 'Hotel Rwanda' schuldig bevonden aan terrorisme

Een Rwandese rechtbank heeft regeringscriticus en voormalig hotelmanager Paul Rusesabagina schuldig bevonden aan terroristische activiteiten. Volgens de rechtbank steunt hij een militaire groep die dodelijke aanslagen heeft gepleegd in Rwanda.

Justitie had levenslang geëist tegen Rusesabagina, maar het is onduidelijk of die straf ook wordt opgelegd. De 67-jarige Rwandees was zelf niet aanwezig in de rechtbank, omdat hij vindt dat het proces oneerlijk is verlopen.

Rusesabagina is wereldwijd bekend vanwege de film Hotel Rwanda uit 2004, die is gebaseerd op zijn leven. De film gaat over de Rwandese genocide in 1994, toen gewelddadige Hutu-milities in enkele maanden tijd honderdduizenden mensen vermoordden, vooral Tutsi's. Rusesabagina gaf honderden vluchtelingen onderdak in het luxe hotel waarvan hij destijds de manager was. Daarmee redde hij meer dan 1200 levens.

Aanslagen

Na de genocide vluchtte Rusesabagina uit Rwanda. Sinds eind jaren 90 woont hij afwisselend in België en de Verenigde Staten. Vanuit daar levert hij scherpe kritiek op de Rwandese regering. In 2017 richtte hij de beweging MRCD op, waarmee hij op afstand oppositie voert tegen het regime van president Kagame.

De gewapende tak van die beweging, het National Liberation Front (NLF), was in 2018 en 2019 betrokken bij terroristische aanslagen in Rwanda. Volgens justitie maakt dat Rusesabagina verantwoordelijk voor die aanslagen, waarbij meerdere doden vielen. Zelf ontkent hij enige betrokkenheid. Volgens hem werden de diplomatieke en gewelddadige tak van MRCD afzonderlijk aangestuurd.

Wel zei Rusesabagina vorig jaar, aan het begin van zijn proces, dat hij 20.000 euro had bijgedragen aan de militaire tak. "NLF heeft mensen gedood", erkende hij toen. "Als er slechte daden zijn uitgevoerd tegen de bevolking, dan spijt mij dat en vraag ik om vergiffenis van de nabestaanden."

'Ontvoerd'

Rusesabagina werd in augustus vorig jaar opgepakt, op verdenking van onder meer terrorisme, ontvoering en medeplichtigheid aan moord. Volgens critici was hij in de val gelokt door het Rwandese regime. De regeringscriticus zou zijn gevraagd om een lezing over genocide te geven in Burundi, een buurland van Rwanda. Maar het vliegtuig waarin hij zat vloog naar de Rwandese hoofdstad Kigali, waar Rusesabagina direct werd aangehouden.

Zijn dochter sprak van een ontvoering. Ook het Europees Parlement, Amerikaanse Congresleden en mensenrechtenorganisaties hebben de gang van zaken rond Rusesabagina's arrestatie veroordeeld.

Aanhangers van de voormalige hotelmanager noemen het proces tegen hem een schijnvertoning. Ze zeggen dat hij wordt gestraft voor zijn kritiek op de regering.

Wat gebeurde er in 1994 in Rwanda? Bekijk de video voor een terugblik: