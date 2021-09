Nu ook griepprik voor zwangere vrouwen en mensen met morbide obesitas

Zwangere vrouwen, mensen met morbide obesitas (een BMI van 40 of hoger) en alle mensen met dementie kunnen zich in de maand oktober hij de huisarts melden voor een griepvaccinatie. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten aan de NOS.

De Gezondheidsraad adviseerde eerder vandaag om deze groepen voortaan op te nemen in het jaarlijkse griepvaccinatieprogramma. Het advies wordt nog bestudeerd door demissionair staatssecretaris Blokhuis, maar vooruitlopend hierop is al bekendgemaakt dat mensen om wie het gaat zich zelf kunnen melden.

Volgens een woordvoerder worden de nieuwe groepen dit jaar nog niet actief uitgenodigd voor een vaccinatie. "Maar er is voldoende ingekocht om ook iedereen uit de nieuwe groepen een prik te geven."

Het RIVM, dat de griepvaccinatiecampagne coördineert, schat in dat de uitbreiding van de doelgroep betekent dat er 200.000 tot 250.000 mensen bijkomen die een prik kunnen krijgen. Er zijn voor het komende griepseizoen 4,7 miljoen vaccinaties ingekocht. Daarmee kan 75 procent van de doelgroepen een prik krijgen. De mensen die vallen onder de nieuwe doelgroepen zijn hier nog niet bij opgeteld. De opkomst voor de griepvaccinatie was in 2019 52,6 procent.

Ernstige complicaties

Op dit moment wordt de griepprik elk jaar aangeboden aan ouderen, mensen met bepaalde aandoeningen en veel zorgmedewerkers. Voor de meeste mensen is griep niet ernstig, maar bij personen uit de risicogroepen kan het virus leiden tot ernstige complicaties of zelfs tot overlijden.

Door de vaccinatie van zwangere vrouwen zijn jonge baby's van 0 tot 6 maanden ook beschermd tegen ernstige complicaties bij griep.

Pasgeborenen kunnen zelf niet gevaccineerd worden tegen griep, zegt de Gezondheidsraad. Maar ze lopen bij een besmetting wel een risico op ademhalingsproblemen en ziekenhuisopname. De raad ziet geen aanleiding om gezonde kinderen van 6 maanden tot en met 17 jaar een vaccinatie tegen griep aan te bieden, omdat de ziektelast bij hen relatief laag is.