Gezondheidsraad: griepprik voor zwangeren beschermt pasgeborenen

Zwangere vrouwen zouden voortaan een griepprik moeten krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad, omdat op die manier jonge baby's van 0 tot 6 maanden beschermd zijn tegen ernstige complicaties bij griep.

Bijkomend voordeel is dat de vrouwen zelf ook baat hebben bij griepvaccinatie. Op dit moment wordt de griepprik elk jaar aangeboden aan ouderen, mensen met bepaalde aandoeningen en veel zorgmedewerkers. Voor de meesten is griep niet ernstig, maar bij mensen uit de risicogroepen kan het wel leiden tot ernstige complicaties of zelfs tot sterfte.

Ademhalingsproblemen en ziekenhuisopname

Pasgeborenen kunnen zelf niet gevaccineerd worden tegen griep, zegt de Gezondheidsraad. Maar ze lopen bij griep wel een risico op ademhalingsproblemen en ziekenhuisopname. De raad ziet geen aanleiding om gezonde kinderen van 6 maanden tot en met 17 jaar vaccinatie tegen griep aan te bieden, omdat de ziektelast bij hen relatief laag is.

Behalve bij zwangeren adviseert de Gezondheidsraad de griepprik voortaan ook bij mensen met morbide obesitas (een BMI van 40 of hoger). Ook mensen met dementie zouden gevaccineerd moeten worden, vindt de raad.

Demissionair minister De Jonge zegt "ernaar te kijken" of hij het advies gaat overnemen. Tegelijk zegt hij wel alvast extra vaccins te hebben aangekocht.