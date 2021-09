Megaproces over fraude met miljoenen kilo's vervuilde mest van start

In de rechtbank van Amsterdam is een groot proces begonnen tegen verdachten van grootschalige milieufraude. Ze worden ervan verdacht dat ze jarenlang miljoenen kilo's zwaar vervuilde mest op Nederlandse en Duitse akkers hebben gedumpt.

In totaal zijn er negentien verdachten, onder wie veehouders in Gelderland, Brabant en Utrecht, een Limburgse mesthandelaar, een Brabantse mesttransporteur, een Duitse tussenhandelaar, een industriële vergister in Spakenburg en een producent van biodiesel in de Botlek. Voor de zaak zijn acht zittingsdagen gepland, verspreid over drie weken.

Het Openbaar Ministerie deed vijf jaar onderzoek naar de fraude, naar aanleiding van een anonieme melding in 2015. "Het was een hele kluif om alles uit te zoeken", zei persofficier Otto van der Bijl in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben heel veel administratie uitgeplozen en dan zie je de gaten en de dingen die niet kloppen."

Gemengd met mest

Het zou gaan om een internationaal opererende organisatie, die jarenlang samenwerkte om restafval goedkoop weg te werken. "De betrokken bedrijven en personen verwerken afval met daarin gevaarlijke stoffen, waar strenge regels voor zijn. We verdenken ze ervan dat restproduct te hebben vermengd met mest, en dat te hebben verkocht aan boeren."

Volgens de persofficier is het lastig te bepalen of er door de fraude schade is ontstaan voor het milieu en het verbouwde voedsel op de akkers. "We weten alleen dat je heel voorzichtig met dit soort restproducten moet omgaan. Er kunnen zware metalen in zitten of ziektes. Maar omdat we niet eens precies weten waar het allemaal naartoe is gegaan, is het daadwerkelijke risico lastig te bepalen."

Justitie vermoedt dat het in totaal om miljoenen kilo's restafval gaat. De verdachten zouden er zo'n twee miljoen euro mee verdiend hebben. Dat wil het OM in ieder geval terugvorderen. Naar verwachting komen de eisen op 28 september.

De zaak zou eigenlijk vorig jaar december al dienen, maar toen werd de rechter gewraakt door de advocaat van een van de verdachten, meldt RTV Utrecht. Dat gebeurde nadat de rechter een mail naar de advocaat had gestuurd die bedoeld was voor zijn collega's. Daarin maakte hij een opmerking over een van de verdachten.