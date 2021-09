Voetbalpodcast #178: 'Wisselbeleid Schmidt is minachting van het publiek'

Na afloop erkende Feyenoord-trainer Arne Slot dat hij blij was met de wissels van zijn PSV-collega. Volgens Avsaroglu is dat een pijnlijke conclusie. "Je kan van alles zeggen over de wissels, maar als een tegenstander dit zegt, dan heb je als trainer van PSV toch echt iets helemaal fout gedaan."

Grueter en Avsaroglu waren in Eindhoven om verslag te doen van de wedstrijd en zij vertellen dat de keuzes van de Duitse trainer na afloop in de perszaal veelvuldig aangekaart werden. "Het zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen", zegt Grueter. "Ik vind het minachting van je publiek", zegt Avsaroglu.

Presentator Arno Vermeulen bespreekt met voetbalcommentatoren Jan Roelfs, Arman Avsaroglu en Jeroen Grueter de laatste ontwikkelingen in de voetbalwereld en daarin is dus uitgebreid aandacht voor de eredivisietopper van zondag.

Ajax heeft de koppositie van PSV overgenomen en ook in de Champions League overtuigden de Amsterdammers. In de eredivisie trakteerde de ploeg van trainer Erik ten Hag het gepromoveerde Cambuur op een 9-0 afstraffing. De commentatoren filosoferen over hoe de titelhouder het best te bestrijden is.

Ook is er aandacht voor buitenlands voetbal. Trainer Ronald Koeman heeft het zwaar in Barcelona en zijn voormalig sterspeler Lionel Messi werd vroegtijdig gewisseld bij Paris Saint-Germain.

Daarnaast wordt er vooruitgekeken op de tweede WK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse voetbalvrouwen. De eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark Parsons eindigde teleurstellend in 1-1. Dinsdag speelt Oranje uit tegen IJsland.