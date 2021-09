Ruim 15 jaar cel voor 'Balie-Syriër' Aziz A. voor rol in terreurorganisatie

De Syriër Aziz A, ook wel bekend als de 'Balie-Syriër', is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 15 jaar en 9 maanden gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan onder meer het deelnemen aan een terroristische organisatie. Aziz Z. had tussen 2011 en 2014 een hoge positie in terreurorganisatie Jabhat al-Nusra.

De straf valt een stuk lager uit dan de 23 jaar die was geëist door de officier van justitie. De rechtbank hield er rekening mee dat de man in Syrië gevangen heeft gezeten en daar is gemarteld. Volgens de advocaat van A. gaat zijn cliënt in hoger beroep tegen de uitspraak.

Aziz A. kwam naar Nederland en begon in Amsterdam een nieuw leven. In 2017 werd hij gezien in debatcentrum De Balie in Amsterdam, waar hij door omstanders werd herkend als jihadistisch strijder. A. was aanwezig bij de vertoning van een documentaire over de Syrische stad Raqqa in het Amsterdamse debatcentrum.

Journalist

Zelf zei A. eerder dat "de zaak groter is gemaakt". Aziz was naar eigen zeggen bij de bijeenkomst op advies van de AIVD, waarvoor hij juist informant zou zijn geweest.

Aziz A. is ook de ex-vriend van de Nederlandse journalist Ans Boersma, die in 2019 Turkije uit werd gezet vanwege haar connectie met de verdachte. Afgelopen juni oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat Boersma in 2014 heeft gelogen over een visumaanvraag voor A.

Boersma kreeg hiervoor geen straf opgelegd, vanwege de schade die ze heeft geleden door de zaak. Zo raakte ze door de zaak haar correspondentschap in Turkije kwijt. Ook werd ermee rekening gehouden dat Boersma nooit eerder veroordeeld is voor strafbare feiten.