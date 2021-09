Meer vaste banen en 100 euro extra voor alle werkenden, eist FNV

Ieder jaar maakt FNV een dag voor Prinsjesdag de looneis bekend waarmee de vakbond de onderhandelingen voor nieuwe cao's ingaat. Vorig jaar zette FNV in op een looneis van 5 procent voor vitale beroepen en sectoren waar het ondanks corona goed ging. Ook zet de vakbond al jaren in op een minimumloon van 14 euro per uur.

Ook moeten lonen volgens de bond automatisch gecompenseerd worden voor inflatie zodat niemand in koopkracht erop achteruitgaat. Met een inflatie van 2 procent en 100 euro extra per maand zou dat neerkomen op een loonstijging van 7,9 procent voor iemand met het minimumloon. Voor werknemers met een modaal inkomen zou het gaan om een loonsverhoging van 5,5 procent.

Die waardering moet volgens FNV komen in de vorm van 100 euro bruto per maand voor iedere werknemer. Zo verklein je loonverschillen", zegt Boufangacha. "Om het werk van laagbetaalde mensen met een cruciaal beroep aantrekkelijker te maken, hebben zij meer loon en nieuwe collega's nodig."

"We eisen nu daden, flink meer contracten voor onbepaalde tijd voor al het structurele werk dat er is. En niet het bijna symbolische handjevol waar werkgevers nu vaak mee komen. Een eerlijke arbeidsmarkt begint bij goede cao's."

Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een overeenkomst tussen vakbonden en werkgevers, vaak een bedrijf of een hele bedrijfstak. Er wordt afgesproken wat er gebeurt met de lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De cao geldt voor alle medewerkers van zo'n bedrijf of bedrijfstak. Door die cao hoeven werknemers niet individueel te onderhandelen over een loonsverhoging, verlofregelingen, werktijden, onregelmatigheidstoeslagen en andere arbeidsvoorwaarden.