Syrische jongen (13) alleen gevonden op station Tilburg

Een 13-jarige jongen uit Syrië is gisteren gevonden op het centrale treinstation van Tilburg. Hij was daar alleen en legde contact met een aantal beveiligers.

"We stonden bij de Albert Heijn To Go toen hij naar ons toe kwam gelopen", schrijft een van hen in een bericht op sociale media. "Hij begon tegen de arm van een van ons te huilen."

De beveiligers vroegen de jongen wat er aan de hand was, maar hij sprak geen Nederlands. "Gelukkig kwam er op dat moment een vrouw langsgelopen die de Arabische taal machtig is. Via die mevrouw begrepen wij dat de jongen 13 jaar oud is en helemaal alleen vanuit Syrië naar Nederland was gekomen."

Politiebureau

Nadat ze de politie en de marechaussee hadden ingelicht, gaven de beveiligers de jongen wat eten. "Hij kon ons namelijk niet vertellen wanneer de laatste keer was dat hij wat had gegeten of gedronken."

De jongen is meegenomen naar het politiebureau. Daar gaf hij aan asiel te willen aanvragen, meldt Omroep Brabant. Uit een controle bleek dat hij dat nog niet eerder had gedaan, zegt een woordvoerder van de politie. De aanvraag is daarop gestart en hij is overgebracht naar een asielzoekerscentrum.

Eind juli was er een soortgelijke gebeurtenis op Utrecht Centraal. Toen strandde daar een Syrisch meisje van 11. Ook zij sprak geen Nederlands of Engels. Onlangs werden ook twee jonge kinderen uit Syrië gevonden bij politiebureaus in Rotterdam en Hoofddorp.