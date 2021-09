Koeman blijft kalm ondanks kritiek: 'Maar weet dat we moeten winnen'

Koeman: 'Voor de wedstrijd tegen Bayern ging het over of ik mijn contract ging verlengen' - NOS

"Er is op dit moment geen ultimatum, maar Koeman is de eerste die beseft dat als de situatie niet verandert, het voor hem moeilijk wordt om zijn plaats op de Barça-bank vast te houden", meldde de Catalaanse tv-zender TV3 afgelopen week.

Er werd ook geschreven: "Voorzitter Joan Laporta wil direct tekenen van herstel zien: resultaat, maar vooral imago", volgens TV3. "De 0-3 tegen de Duitsers deed het bestuur pijn, maar verliezen viel binnen de verwachtingen van de managers. Wat het meeste pijn deed, was de manier waarop Barça de wedstrijd verloor."

Koeman houdt vertrouwen

Koeman kreeg een dag voor de wedstrijd tegen Granada (vanavond om 21.00 uur) veel vragen over zijn toekomst. De Nederlandse trainer blijft rustig en houdt vertrouwen in de ploeg, ondanks de vele blessuregevallen (onder anderen Ansu Fati, Martin Braithwaite, Sergio Agüero en Ousmane Dembélé zijn niet inzetbaar).

"Ik vertrouw erop dat we wedstrijden zullen winnen zoals we aan het begin van het seizoen hebben gedaan. We hebben 7 punten uit 3 wedstrijden en er zijn nog veel wedstrijden te spelen. Het gaat dus om het herstellen van mensen, zodat we meer spelers tot onze beschikking hebben."

"Ik weet dat we moeten winnen", gaat Koeman verder. "Daar hangt veel van af, maar er worden ook veel dingen overdreven. Het kan niet zo zijn dat ik voor een wedstrijd tegen Bayern vragen moet beantwoorden of ik mijn contract met een jaar ga verlengen. En nu we hebben verloren, zullen waarschijnlijk de volgende vragen gaan over of ik bang ben voor mijn toekomst."

NOS-verslaggever Joep Schreuder sprak vorige week met Koeman over zijn positie bij Barcelona: