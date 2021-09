Nederland pleit voor cash-limiet van 5000 euro in EU

Binnen de Europese Unie moet een maximum van 5000 euro komen op bedragen die je contant mag afrekenen. Daarvoor pleiten Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje bij de Europese Commissie, schrijft demissionair minister Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer. De Telegraaf schreef daar vanmorgen over.

Nederland is al langer bezig met een cash-limiet van 3000 euro, maar voor die grens was bij andere EU-lidstaten niet genoeg draagvlak, schrijft Hoekstra. Daarom pleiten de landen voor een limiet van 5000 euro, met ruimte voor landen zelf om een lagere grens in te voeren.

Witwassen en financieren van terrorisme

Het zijn maatregelen bedoeld om de georganiseerde misdaad en witwassen tegen te gaan. Cash vormt een groot risico, schrijven de landen. Het is anoniem en niet traceerbaar en wordt daarom gebruikt voor onder meer witwassen, het financieren van terrorisme., drugs-en mensenhandel en belastingontduiking.

Ook het biljet van 500 euro vormt een risico, en de landen willen dat de Europese Commissie samen met de Europese Centrale Bank (ECB) gaat overwegen om afscheid te nemen van dat biljet. De ECB produceert al ruim twee jaar geen 500-eurobiljetten meer, vanwege zorgen over 'illegale praktijken', maar de biljetten zijn nog wel in omloop.

200 miljard euro

Begin 2019, toen de productie van 500-eurobiljetten stopte, waren er zo'n 516 miljoen biljetten in omloop. Eerder dit jaar bleek dat het er nog 400 miljoen waren, met een waarde van 200 miljard euro.

Er wordt al langer gepleit voor het afschaffen van het 500-eurobiljet. De Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU), onderdeel van de politie dat zich richt op witwassen, zei in 2019 dat het biljet nagenoeg alleen gebruikt wordt door drugscriminelen.