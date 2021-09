VS vliegt eerste migranten terug naar Haïti, grens afgesloten

De Verenigde Staten zijn begonnen met het terugsturen van Haïtiaanse migranten die zich hadden verzameld onder een brug in Texas. De afgelopen dag zijn er drie vluchten geweest van San Antonio naar Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti. Daarmee zijn 320 mensen teruggevlogen. Voor morgen staan nog eens zeven vluchten gepland, vier naar Port-au-Prince en drie naar Cap-Haïtien.

De afgelopen dagen kwamen naar schatting 12.000 mensen samen onder een brug in de Amerikaanse grensplaats Del Rio. De meeste zijn afkomstig uit Haïti, maar er zijn ook migranten uit Mexico, Guatemala, Honduras en El Salvador. De migranten bereikten de VS door vanuit de Mexicaanse plaats Ciudad Acuña de grensrivier over te steken. Het water staat daar zo laag, dat de rivier doorwaadbaar is.

De Verenigde Staten deden aanvankelijk weinig om de stroom mensen tegen te houden, maar dat is inmiddels anders. Amerikaanse functionarissen proberen aan de oever te voorkomen dat mensen de rivier nog oversteken.

Geen asiel

Geprobeerd wordt om de vluchtelingen onder te brengen in opvangkampen, maar daar is veel te weinig capaciteit. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid kondigde eerder al aan mensen die geen toestemming krijgen om in de VS te blijven snel te willen uitzetten. Mensenrechtenadvocaten hebben kritiek op de versnelde procedure, omdat vluchtelingen niet in staat worden gesteld om asiel aan te vragen.

Vluchtelingen uit Midden-Amerikaanse landen die niet mogen blijven, worden naar Mexico uitgezet. Met Haïtianen kan dat niet omdat Mexico hen niet toelaat. Haïti is het armste land van het Amerikaanse continent en wordt geregeld getroffen door natuurgeweld. Vorige maand was er een zware aardbeving, waarbij zeker 2200 mensen om het leven kwamen. Grote aantallen mensen werden dakloos.