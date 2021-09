Een treinpassagier is vanochtend vroeg in zijn gezicht gestoken door een andere man. Het gebeurde in een trein van Dordrecht naar Den Haag Centraal.

De trein stopte bij station Blaak in Rotterdam, waar het slachtoffer uit de trein is gehaald. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de dader.

Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij, schrijft Rijnmond.