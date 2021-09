De nieuwe Merkel staat grote klussen én flinke weerstand te wachten

Het is de week van de waarheid in Duitsland. De politieke partijen hebben nog een paar dagen voor de parlementsverkiezingen van zondag. Er staat veel op het spel, vooral omdat Angela Merkel stopt en er een nieuwe bondskanselier moet komen. Nieuwsuur-journalist Dieuwke van Ooij reisde vorige week door het land om de stemming te peilen:

Als ik twee maanden na de fatale overstromingen het dal van de Duitse rivier de Ahr willen bezoeken, lijkt het alsof ik een oorlogsgebied binnenrijd. Afgebroken bruggen, verwoeste spoorrails en heel veel puin. De huizen lijken op levenloze skeletten: allemaal ingestort of onbewoonbaar.

Op nog geen twee uur rijden vanuit Nederland ligt het veertig kilometer lange dal waar weinig meer functioneert. Hier heeft zich een drama afgespeeld waar Duitsland al maanden mee worstelt. Hier alleen al kwamen 133 mensen om, in heel Duitsland zo'n 180. De wederopbouw van dit gebied is één van de grote uitdagingen voor de opvolger van Angela Merkel, die stopt als bondskanselier.

Eindtijd Café

De eerste man die we tegenkomen tussen de puinresten is Ralf. Hij leidt ons rond door wat nog over is van een hotel met bowlingbaan. "Hier helpen we al twee maanden de eigenaren met de opbouw en dat blijven we doen tot in elk geval hun woonhuis weer bewoonbaar is."

Tot die tijd heeft Ralf in de ruïne een soort clandestien café ingericht voor alle hulpverleners. De naam op het handgeschreven uithangbord verraadt de stemming van de mensen die al twee maanden in dit rampgebied rondlopen: Endzeit Klause, zoiets als Eindtijd Café. De ellende wordt afgeblust met bier en braadworst. Want Duitse tradities laten zich er ook hier niet onder krijgen.

De autoriteiten waren slecht voorbereid op de grote overstromingen in meerdere Duitse regio's, die samenhangen met klimaatverandering. Dat onderwerp staat nu richting de Bondsdagverkiezingen van zondag in een klap bovenaan alle politieke agenda's. Maar of dat de mensen in het Ahrdal helpt?