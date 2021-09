Streaming oppermachtig bij Emmy's: The Crown haalt 11 prijzen binnen

De makers van The Crown waren de koning te rijk vannacht bij de uitreiking van de Emmy's. In Los Angeles haalde de Netflix-serie de belangrijkste tv-prijs in elf categorieën binnen, met als hoofdprijs Beste Dramaserie.

Gillian Anderson won de prijs voor haar vertolking van Margaret Thatcher en ook de vertolkers van prins Charles en zijn vader Philip werden gelauwerd. Voor de hoofdrol van koningin Elizabeth werden zelfs twee actrices onderscheiden: Olivia Colman als vaste kracht dit seizoen en Claire Foy, die in een gastrol even terugkeerde als de jongere queen.

In totaal was The Crown 24 keer genomineerd. Dat die kansen niet allemaal verzilverd konden worden, was van tevoren al duidelijk, omdat in sommige gevallen de serie het tegen zichzelf moest opnemen: zo waren in de categorie Beste Bijrol naast Anderson ook Helena Bonham Carter en Emerald Fennell genomineerd, als respectievelijk prinses Margaret en Camilla Parker Bowles.

En zo verliep de uitreiking: