Stampen in Knokke, rammen in Damme: 'Tijdritparcours voor echte powerhouses'

Annemiek van Vleuten moet het vooral van haar aerodynamische houding hebben - ANP

30,3 kilometer lang, 54 hoogtemeters: het WK-tijdritparcours is er eentje voor de rouwdouwers in het wielerpeloton. Voor de vrouwen die veel vermogen trappen, de Ellen van Dijks van deze wereld. "Ik denk dat degene met de meeste power gaat winnen." Het is dus niet voor niets dat Van Dijk met een grote grijns vooruitblikt op de individuele tijdrit in België, van kustplaats Knokke naar Brugge. "Ik vind het een heel mooi parcours, ja. Heel mooi voor mij. Knokke... rammen in Damme... Alle clichés kan je erin gooien. Het is gewoon heel hard rechtdoor stampen." Vermogen vs. aerodynamica Lekker stampen op een groot verzet, dat ligt Van Dijk wel. Een van haar grootste concurrentes is er minder van gecharmeerd. "Ik moet het terug zien te pakken op de aerodynamica", beseft Annemiek van Vleuten.

Van Dijk: 'Het is een heel mooi parcours voor mij, heel hard rechtdoor stampen' - NOS

Van Vleuten won deze zomer nog olympisch goud op de tijdrit, maar het parcours in Tokio was haar met alle hoogtemeters op het lijf geschreven. Dat in België niet. "Dit is een parcours voor de echte powerhouses. Ik trap niet dezelfde vermogens als een Ellen van Dijk of Marlen Reusser. Maar ik ben wel heel aerodynamisch."

Met Reusser is meteen de derde renster uit het groepje der favorieten genoemd. En misschien wel de grootste van het stel. De Zwitserse was tijdens de recente EK in Italië op een vergelijkbaar parcours een stuk sneller dan Van Dijk. "Reusser heeft mij de afgelopen tijdritten verslagen, dus die heeft bewezen dat ze meer power heeft dan ik", vindt Van Dijk, die in 2013 al eens op de hoogste trede van het WK-podium stond. "Maar op een mooie dag is alles mogelijk."

Van Vleuten 'spaarde gretigheid' voor WK: 'Met 1,5 week echt even goed feesten' - NOS

Van Vleuten deed op de EK niet mee aan de tijdrit, maar is dus veel meer een renster voor heuvelachtige ritten. En zelfs op 'haar' terrein had ze moeite Reusser van zich af te houden. "Tot nu toe waren de tijdritten veel bergop, maar in de Vuelta zat ze echt dicht achter mij. En het voordeel van bergop heb ik nu niet." Gretigheid sparen Het voordeel van een - redelijk - fris gemoed wel, wel zo prettig voor een relatief saaie rit aan het einde van een lang en slopend seizoen. Van Vleuten: "Daarom heb ik ook bewust de tijdrit op de EK overgeslagen, omdat er een eind zit aan mijn mentale energie, hoe diep ik nog kan gaan en hoe veel ik nog wil afzien." Van Vleuten "spaarde haar gretigheid" voor de WK. Haar mentale brandstoftank had ze daarvoor al bijgevuld door volop na te genieten van de Spelen. "Met anderhalve week echt even goed feesten thuis. Of feesten... we zijn elke avond uiteten geweest. Met het bezoek aan de koning als mooie afsluiter van die periode."

Ellen van Dijk (links) wordt op de EK-tijdrit tweede achter Marlen Reusser (midden) - ANP

In de Vuelta liet Van Vleuten naar eigen zeggen zien "echt in hele goeden doen" te zijn. En Van Dijk fietst in België rond op de adrenaline van haar onverwachte EK-titel, twee weken geleden veroverd in de wegwedstrijd. "Je wordt er heel vrolijk van als je zo'n mooie koers kan winnen." Gaat de 34-jarige Van Dijk er ook harder van fietsen, van die vrolijkheid? "Dat is een goede vraag. De vorm is in ieder geval goed."