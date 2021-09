Lava, vuur en rook: vulkaanuitbarsting La Palma nog steeds in volle gang

De uitbarsting op La Palma - EPA

Op het Canarische eiland La Palma heeft lava van een vulkaanuitbarsting de eerste huizen op zijn pad bereikt. In de buurt van de plaatsjes Alcalá en El Paraíso zouden zeker acht gebouwen zijn verwoest. Er wordt rekening mee gehouden dat ook de dorpskernen zelf niet veilig zijn. De vulkaan barstte gistermiddag uit, voor het eerst in 50 jaar. Uit zeker vijf scheuren in de aarde vloeit lava in een tientallen meters wijde stroom de hellingen af. "Het vuurwerk is nog steeds in volle gang", zegt correspondent Rop Zoutberg in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is een enorm spektakel van lava, vuur en rook." De eruptie is te zien via onder meer deze livestream van de Spaanse krant El País. Lava, puin en rook worden tientallen meters de lucht in gespoten:

Vulkaanuitbarsting La Palma, lava komt uit verschillende kraters - NOS

De lokale autoriteiten maakten gisteravond bekend dat zo'n 5000 mensen uit het gebied zijn geëvacueerd, onder wie circa 500 toeristen. Zij verbleven in hotels aan de kust. De meeste evacués hebben plek gevonden bij familie of vrienden, voor de andere is opvang geregeld in een kazerne. Eén ding moet hierbij wel worden benadrukt, zegt correspondent Zoutberg: "Dit gebeurt in een heel dunbevolkt gebied van het eiland, een natuurgebied. In die zin valt het mee." Maar de lavastromen verplaatsen zich nu langzaam naar de kust en komen daarbij mogelijk langs dorpen. "Als je experts erover hoort: deze stroom kan nog weken aanhouden, zo niet twee maanden." Op de kaart in de tweet zijn de mogelijke routes van de lavastromen te zien:

Lava stroomt inmiddels op zeven plaatsen uit de vulkaan Cumbre Vieja op La Palma. Op het kaartje in rode stippellijnen de mogelijke route van de lava, met een snelheid "zo snel als een mens loopt". Aantal evacuaties nu 5.000, daaronder honderden toeristen. Bron @elmundoes pic.twitter.com/zu6Y5p2iye — RopZoutberg (@zoutberg) September 19, 2021