Dode migranten gevonden in grensgebied Polen-Wit-Rusland

In het grensgebied tussen Polen en Wit-Rusland zijn zondag vier dode lichamen gevonden van migranten die probeerden de EU binnen te komen. Het gaat om drie personen die aan de Poolse kant van de grens werden gevonden en een vrouw die aan Wit-Russische zijde werd aangetroffen.

Het is nog niet duidelijk hoe de vier zijn omgekomen. De Poolse politie is een onderzoek begonnen.

De Poolse premier Morawiecki legt in een verklaring een verband met de immigratiepolitiek van Wit-Rusland. Als vergelding voor sancties die de EU tegen president Loekasjenko instelde legt het land sinds afgelopen mei migranten geen strobreed meer in de weg op weg naar de buitengrens van de EU.

Morawiecki noemde dat beleid een provocatie. De vondst van de lichamen typeerde hij een tragische gebeurtenis.

Irakees

Het is nog niet duidelijk waar de vier omgekomen personen vandaan komen. Een lokale politiefunctionaris zegt dat het in een geval om een Iraakse migrant ging die door de plaatselijke bevolking dood in een bos werd gevonden. Twee mannen die bij hem waren zijn opgepakt en overgebracht naar een ziekenhuis voor medische verzorging.

De overleden vrouw werd aangetroffen met vijf anderen personen, onder wie drie kinderen.