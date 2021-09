Texaanse arts biecht abortus op om rechtszaak uit de lokken over strenge wet

De abortuswet die Texas begin deze maand aannam is strenger dan het land ooit heeft gezien sinds het Hooggerechtshof in 1973 vaststelde dat abortus een grondrecht is voor vrouwen. Niet alleen werd het verboden een zwangerschap af te breken als er een hartslag is waar te nemen, het werd ook verboden vrouwen in de ruimste zin van het woord daarbij te helpen.

Braid schrijft dat hij in de ochtend van 6 september een abortus heeft uitgevoerd bij een zwangerschap waar al een hartslag was waar te nemen, wat meestal zo rond de zes weken gebeurt. De nieuwe wet in Texas verbiedt abortus in dat geval.

Een Amerikaanse arts heeft opgebiecht dat hij een nieuwe strenge abortuswet in de staat Texas moedwillig heeft overtreden. Met zijn bekentenis in The Washington Post hoopt Alan Braid een proefproces uit te lokken. Het is de eerste keer dat iemand toegeeft deze wet te hebben overtreden.

In zijn verklaring in de krant schrijft Braid dat hij zich nog kan herinneren hoe wanhopig vrouwen waren voordat abortussen legaal werden. "In het jaar dat ik als arts begon, heb ik drie tieners zien sterven door illegale abortussen."

Braid beschrijft de schrijnende situaties die nu hij tegenkomt als hij moet vaststellen of er al een hartslag waarneembaar is. "De spanning is ondraaglijk als vrouwen daar moeten liggen wachten wat hun lot is. Als ik een hartslag merk, moeten we hulp voor hen in een andere staat zoeken."

"Ik kan niet achteloos toekijken hoe we terugkeren naar 1972", redeneert hij. "Ik neem een persoonlijk risico, maar ik geloof hier volledig in."

'Juridische stunt'

Omdat de nieuwe wet moet worden gehandhaafd door burgers die de 10.000 dollar willen opstrijken, is het nu afwachten of iemand Braid voor de rechter wil brengen. De belangrijkste anti-abortusorganisatie in de staat is dat vooralsnog niet van plan.

"We onderzoeken het, maar het kan ook gewoon een juridische stunt zijn", zegt een woordvoerder van Texas Right to Life. "De abortusindustrie heeft al zestien keer geprobeerd te voorkomen dat er levens worden gered en dit is de zoveelste poging."