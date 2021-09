'PSV-spelers moeten aangeven dat ze klaar zijn met dat gewissel'

"In zo'n belangrijke wedstrijd thuis moet je gewoon met je sterkste opstelling spelen", zegt Theo Janssen. "Dan moet je niet denken aan de lange termijn of de komende weken. Dat heeft geen zin. Het draait om nu."

De wissels van PSV-trainer Roger Schmidt in de topper tegen Feyenoord (0-4) wekten de ergernis van het thuispubliek in Eindhoven. Een fluitconcert was het gevolg. Ook aan tafel bij Studio Voetbal deed het wisselbeleid wenkbrauwen fronsen. "Ik heb zelden zoveel woede gehoord bij het thuispubliek", zegt Pierre van Hooijdonk.

Schmidt wisselde bij een 1-0 achterstand bij rust Pröpper, Mario Götze en Eran Zahavi en haalde na een uur spelen aanvoerder Cody Gakpo naar de kant. Noni Madueke kwam pas in de 72ste minuut in het veld voor Bruma.

