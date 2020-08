Van der Poel wel in actie bij uitgekleed EK in Plouay

De EK voor mannen en vrouwen zouden oorspronkelijk in september in het Italiaanse Trentino worden gehouden, maar werden begin mei vanwege de coronapandemie een jaar uitgesteld.

Wie zijn teamgenoten worden in Plouay is nog niet bekend. De Nederlandse wielerunie KNWU zal naar verwachting over enkele dagen de selectie bekendmaken.

Die planning is voor veel deelnemers aan de Tour reden om af te zeggen voor de Europese titelstrijd. Van der Poel, die twee jaar geleden in Glasgow tweede werd bij de EK, doet niet mee aan de Tour de France.

Vanwege het conflict met de Tour en daaruit voortvloeiende afzeggingen maakte de KNWU begin augustus al bekend dat er geen ploegen zouden worden afgevaardigd voor de individuele tijdrit bij de mannen en de gemengde ploegentijdrit. Op dat laatste onderdeel is Nederland titelverdediger.

Sterke Belgische selectie

Van der Poel zal het in ieder geval opnemen tegen een sterke Belgische selectie met onder anderen Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven, Oliver Naesen en Sep Vanmarcke.

Zij hebben van de organisatie de toezegging gekregen dat ze na de wegwedstrijd per chartervliegtuig naar Nice worden gevlogen. In die Zuid-Franse stad gaat de Tour op 29 augustus van start.

De EK-wegwedstrijd voor vrouwen is zelfs op 27 augustus, twee dagen voor La Course. Ook zij kunnen gebruikmaken van een chartervliegtuig.

In 2018 werd Mathieu van der Poel na een bloedstollende slotfase tweede bij de EK in Glasgow. Matteo Trentin was in de sprint net iets sterker dan Van der Poel en Wout van Aert.