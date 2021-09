Evacuatie na brand in migrantenkamp Samos

Op het Griekse eiland Samos is een migrantenkamp ontruimd nadat er brand was uitgebroken. Hoewel het kamp binnenkort zou worden gesloten, waren er nog zo'n 550 mensen aanwezig. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur zou zijn begonnen in een paar leegstaande gebouwen op het terrein. Op foto's is te zien dat vooral tenten van het kamp verloren zijn gegaan.

Het kamp was ooit de opvangplek voor 7500 migranten, die er onder erbarmelijke omstandigheden verbleven. De meeste van hen waren al overgebracht naar een nieuw kamp, dat gisteren op het Griekse eiland werd geopend. De verhuizing zouden woensdag moeten zijn afgerond.

Na de brand verzamelden de achtergebleven bewoners zich op een open plek in de buurt van het kamp. Tien alleenstaande jongeren zijn alvast naar het nieuwe kamp overgebracht.