Honkbalmannen stoeien met Israël, tonen veerkracht en zijn weer Europees kampioen

De Nederlandse honkballers zijn voor de 24ste keer en voor de vierde keer op rij Europees kampioen geworden. De ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen boog in de finale tegen Israël een 4-1 achterstand na de zesde inning om in een 9-4 overwinning.

Nederland had het lastig tegen Israël, dat in 2019 bij zijn eerste EK-optreden vierde was geworden. Juremi Profar sloeg nog de 1-0 binnen, maar vervolgens moest Oranje vier punten toestaan.

In de zevende inning keerde echter het tij. Roger Bernadina sloeg de bal het veld uit en nam twee man mee. Op dat moment brak er iets bij de Israëliërs.

Mede dankzij een homerun van Dashenko Ricardo maakte Oranje nog vijf punten, waarna closer Wendell Floranus het duel professioneel uitgooide.

