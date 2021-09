Volleyballers Italië Europees kampioen na zege op Slovenië

De Italiaanse volleybalmannen hebben voor de zevende keer de Europese titel veroverd. In de finale tegen Slovenië liepen ze lang achter de feiten aan, maar maakten ze op tijd het verschil: 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11).

Italië, zestien jaar geleden voor het laatst de beste van Europa, deed aan dit toernooi mee met een jonge ploeg. Op weg naar de finale versloeg het Slovenië al met 3-0 in een groepsduel, maar nu was het spannender. In de vijfde set sloeg Italië bij 7-7 toe door vier punten op rij te maken.

Slovenië kon het gat niet meer dichten en moest zich daardoor tevreden stellen met het derde zilver, na 2019 en 2015.

De bondscoach van de Italiaanse voetballers, Roberto Mancini, liet zich na de wedstrijd direct horen op Twitter. "KAMPIOENEN VAN EUROPA! Dit is een Italiaanse zomer! Grote jongens!" Italië werd onder leiding van Mancini afgelopen zomer ook Europees kampioen voetbal.

Twee weken geleden werden de Italiaanse volleybalsters ook al Europees kampioen. En op de Olympische Spelen won Marcell Jacobs goud op de 100 meter sprint.