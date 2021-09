Real Madrid rekent pas in slotfase af met Valencia en herovert koppositie

Real Madrid heeft de uitwedstrijd bij Valencia op spectaculaire wijze gewonnen. De club uit de hoofdstad leek lange tijd tegen een nederlaag aan te gaan lopen, maar dankzij twee doelpunten in de slotfase gingen de drie punten alsnog naar de regerend landskampioen (2-1). Daarmee heeft Real Madrid ook de koppositie in La Liga heroverd op stadgenoot Atlético.

Na een gezapige eerste helft, waarin er weinig kansen gecreëerd werden, zocht Valencia in de tweede helft direct de aanval. Real Madrid moest alle zeilen bijzetten om de nul te houden, maar in de 66ste minuut ging de bal toch tussen de palen.

Hugo Duro, die vorig seizoen nog deel uitmaakte van de selectie van De Koninklijke, haalde laag en hard uit en liet met zijn inzet doelman Thibaut Courtois kansloos. Real Madrid ging direct in de tegenaanval en probeerde de gelijkmaker te forceren. Karim Benzema was daar dichtbij, maar Giorgi Mamardashvili stond de 1-1 in de weg. Even later schoot Rodrygo de bal voorlangs.

Slotoffensief

Vijf minuten voor tijd was het alsnog raak voor Real Madrid. Valencia-keeper Mamardashvili stond op het verkeerde been bij een van richting veranderd schot van Vinícius Júnior. Vinícius verzorgde enkele minuten later de assist bij de winnende treffer van Benzema.