Juventus wint ook niet van AC Milan en staat achttiende in Serie A

Juventus heeft ook de vierde wedstrijd van het seizoen in de Serie A niet winnend afgesloten. Het werd in Turijn 1-1 tegen AC Milan. Pas voor de vierde keer in de historie slaagt Juve er niet in een zege te boeken in de eerste vier duels. Het gebeurde ook in de seizoenen 1942/1943, 1955/1956 en 1961/62.

Juventus, met Matthijs de Ligt voor de tweede opeenvolgende Serie A-wedstrijd op de bank, kende een droomstart. Álvaro Morata stiftte de bal na vier minuten binnen na een lange sprint vanaf eigen helft.