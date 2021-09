Sterrenploeg PSG ploetert tegen het Lyon van Bosz, maar wint wel in extra tijd

Peter Bosz heeft met Olympique Lyonnais op de valreep verloren in de uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain: 2-1. Lang leek het erop dat het sterrenensemble uit Parijs het eerste puntenverlies van het seizoen lijden, maar in blessuretijd voorkwam Mauro Icardi dat met een kopbal.

Lionel Messi speelde voor het eerst in zijn nieuwe 'thuis', het Parc des Princes. De Argentijn stond naast Neymar, Kylian Mbappé en Ángel Di María in de voorhoede. Een geweldige verzameling van individuele klasse, maar voorlopig levert die combinatie nog geen vuurwerk op.

Een kwartier voor tijd werd Messi bij een 1-1 stand gewisseld, wat trainer Mauricio Pochettino een chagrijnige reactie opleverde van zijn landgenoot. Messi negeerde een uitgestoken hand.

Lyon was op voorsprong gekomen door Lucas Paquetá, die een strakke voorzet van Karl Toko Ekambi perfect in de korte hoek mikte. Tien minuten later stond het 1-1, nadat Neymar een discutabele strafschop had versierd en zelf binnengeschoten.

Bosz bracht nog een extra aanvaller in de slotfase, maar de beste kansen waren voor de thuisploeg. Zo zag Georginio Wijnaldum, vlak voor tijd ingevallen bij PSG, een schot geblokt worden.

De wedstrijd leek op een gelijkspel uit te draaien, toen Icardi diep in blessuretijd een geweldige voorzet van Mbappé in het doel kopte.