Zeilsters Van Aanholt en De Ruijter pakken Europese titel na bijna fataal ongeluk

De eerste dag hadden ze problemen met hun boot, maar die pech verbleekt bij wat er een dag later gebeurde. "De tweede dag heb ik ongeluk gehad waarbij ik met een touw om mijn nek in de lucht ben gegooid", vertelt Van Aanholt.

Van Aanholt en De Ruijter vormden dit EK een gelegenheidsduo, omdat hun vaste partners geblesseerd zijn. Dat gegeven was uiteindelijk een bijzaak in wat Van Aanholt na de afsluitende medal race als "een gekke week" bestempelde.

Het was een bizar ongeluk. Een loshangende lijn van een achteropkomende boot zwiepte over hun achterdek heen en raakte verward rond haar nek. Van Aanholt werd kortstondig opgehangen, maar omdat de boot omsloeg kon ze zich liggend in het water bevrijden.

Het voorval maakte diepe indruk op Van Aanholt, die desondanks de race nog wel voltooide. "Ik ben vooral heel erg blij dat ik er nog ben. Dat neem ik ook mee van het evenement, om heel erg dankbaar te zijn voor wat ik mag doen en de mooie mensen om me heen."

De Europese titel is de beloning voor het doorzettingsvermogen dat het duo in weerwil van alle tegenslag heeft getoond. "We zijn superblij. We lagen er echt niet elke race goed voor, maar we zijn rustig gebleven. En uiteindelijk hebben we met meer dan dertig punten voorsprong de titel gepakt."