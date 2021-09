21 mensen van Nederlandse evacuatielijst op vlucht van Kabul naar Doha

Een groep van 21 mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan, is vanavond vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul aangekomen in Doha. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om de vierde evacuatievlucht vanuit Kabul sinds de sluiting van het vliegveld.

Na een negatieve coronatest mogen de evacués verder reizen naar Nederland. De ambassade in Doha helpt hen daarbij, zegt het ministerie. Op de voorgaande drie vluchten zaten in totaal 49 mensen van de Nederlandse evacuatielijst.

Een hoge functionaris van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat deze vlucht ruim 230 evacués telde. Ze komen onder meer uit Afghanistan, Nederland, Duitsland, België, de VS en het VK. Het gaat om de grootste evacuatievlucht sinds Amerikaanse militairen eind augustus vertrokken uit Afghanistan en het vliegveld van Kabul werd overgenomen door de Taliban.

Honderden Nederlanders en Afghanen die in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland, bleven achter. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet bekend.

Aftreden Kaag en Bijleveld

In Nederland kwam zware kritiek op de aanpak van de evacuatie-operatie door de verantwoordelijke ministers Kaag van Buitenlandse Zaken en Bijleveld van Defensie. Donderdag steunde een Kamermeerderheid een motie van afkeuring tegen hen, waarop Kaag besloot haar ontslag in te dienen. Een dag later stapte ook Bijleveld op.

In de laatste twee weken van augustus ontstond een enorme chaos rond het vliegveld toen Afghanen en buitenlanders het land snel wilde ontvluchten nadat de Taliban onverwacht snel de Afghaanse hoofdstad hadden ingenomen.