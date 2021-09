Poetin-gezinde regeringspartij de grootste bij exitpoll Russische verkiezingen

Op basis van de eerste, voorlopige uitslagen van de Russische parlementsverkiezingen lijkt de partij die gelieerd is aan president Poetin zoals verwacht als winnaar uit de bus te komen.

De staatstelevisie meldt na de eerste exitpoll dat Verenigd Rusland op zo'n 45 procent van de stemmen kan rekenen. Daarna volgt de Communistische Partij, met 21 procent van de stemmen. Ook de Centrale Kiescommissie zet Verenigd Rusland op winst, met ongeveer 9 procent van de stemmen geteld. De partij staat op 38,5 procent van de stemmen.

Mogelijk krijgt Verenigd Rusland in de Doema straks opnieuw de meerderheid van de zetels in handen. De partij bezet nu 343 van de 450 zetels in het lagerhuis. Vooraf zei Poetin al te hopen op zo'n meerderheid. Het parlement dat nu is gekozen, zit er nog als Poetin in 2024 een nieuwe termijn als president wil binnenhalen.

Critici buitenspel

Rond 20.00 uur (Nederlandse tijd) sloot het laatste stembureau in Kaliningrad, in de meest westelijke regio van het land, de deuren. De bureaus in het oosten van het land waren toen al uren dicht na drie dagen stemmen.

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen zetten de autoriteiten met een reeks van maatregelen kritische organisaties vrijwel buitenspel. Zo mochten bondgenoten van oppositieleider Aleksej Navalny, die een straf van tweeënhalf jaar uitzit in een strafkamp, niet meedoen nadat Navalny's beweging in juni als "extremistisch" werd verboden door de rechter.

Veel Kremlin-critici verlieten het land en analisten spraken van de "minst vrije verkiezingen sinds Poetin in 2000 aan de macht kwam".

Verder waren er vooraf al twijfels over een eerlijk verloop van de verkiezingen. Er verschenen meerdere berichten over geplande fraude of manipulatie van de uitslag. Ook waren er voor het eerst vrijwel geen onafhankelijke waarnemers aanwezig, officieel vanwege beperkingen door de coronapandemie.

Fraudemeldingen

En sinds de eerste stemdag, op vrijdag, regende het fraudemeldingen. Zo sprak de leider van de Communistische Partij gisteren van wijdverspreide verkiezingsfraude.

De onafhankelijke waarnemersorganisatie Golos zag verschillende vormen van fraude. Zo zouden mensen vaker dan één keer een stem uitbrengen en vonden waarnemers in Moskou in een stembureau een pen met verdwijnende inkt.

Op sociale media circuleerden verschillende video's waarop de vermeende fraude is te zien: