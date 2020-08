Nieuwe ploeg Froome legt klimmer Woods vast als 'luxeknecht'

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome kan volgend seizoen rekenen op Michael Woods als een van zijn luxeknechten. De Canadese wielrenner, een klimmer, maakt de overstap van EF naar Israel Start-Up Nation, waar Froome een contract heeft getekend tot het einde van zijn loopbaan.

"Woods zal een onmisbare kracht zijn voor Froome in de Tour de France, en hij zal in de grote klassiekers onze kopman zijn", zegt Sylvan Adams, de eigenaar van Israel Start-Up Nation.

De 33-jarige Woods brak in 2018 op relatief late leeftijd door met een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik en een ritzege in de Vuelta. Bij de WK won hij datzelfde jaar een bronzen medaille. In 2019 schreef Woods Milaan-Turijn op zijn naam.