Van Driel eindigt als best geklasseerde Nederlandse golfer op Dutch Open

Darius van Driel heeft het Dutch Open afgesloten als best geklasseerde Nederlandse golfer. Met een slotronde van 69 slagen wist hij nog drie plaatsen te stijgen in het eindklassement en eindigde hij op een gedeelde vierde plaats in de eindstand met 273 slagen.

Van Driel liet weten in een "toppositie" te geloven, nadat hij net als vrijdag zijn ronde met zes slagen onder par had afgesloten. Hij liet in zijn stabiele vierde rondgang geen slagen liggen. Met drie birdies kon hij zijn positie in de rangschikking nog wat verbeteren en hield hij aan het toernooi ongeveer 46.000 euro over.

Voor Van Driel was het dit jaar zijn vijfde eindklassering in de top-10 van een evenement op de Europese Tour.