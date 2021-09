Haaland loopt bijna een op een in Bundesliga na twee goals tegen Union Berlin

Erling Haaland heeft opnieuw een groot aandeel gehad in een overwinning van Borussia Dortmund. De 21-jarige Noor scoorde twee keer tegen Union Berlin en staat nu op 47 Bundesliga-doelpunten in 48 wedstrijden.

Alleen Klaus Fischer (54 goals in 106 wedstrijden) en Dieter Müller (49 goals in 78 wedstrijden) scoorden vaker in de Duitse competitie voordat ze 22 jaar oud waren.

Met ook de (Europese) bekertoernooien meegerekend, heeft Haaland nu zelfs meer doelpunten dan gespeelde wedstrijden op zijn naam staan: 68 goals in 67 wedstrijden.

Union graaft zich in

De wedstrijd tegen Union Berlin, dat in de Europa League een van de tegenstanders van Feyenoord is, werd met enige moeite gewonnen door Borussia Dortmund. Met een 4-2 zege behoudt Dortmund de aansluiting met rivaal Bayern München.

Union kwam niet voor een overwinning naar Dortmund, waar Donyell Malen op een basisplek kon rekenen. Berlin groef zich in, maar liep al na tien minuten achter de feiten aan na een treffer van Raphaël Guerreiro uit een rebound. Haaland verdubbelde de score uit een voorzet van Thomas Meunier.

Dortmund vond het na rust wel gezegend en hoopte de partij op het gemak uit te spelen. Union kwam echter terug met twee treffers. Haaland bezegelde de wedstrijd alsnog met zijn tweede.