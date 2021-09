Goal Lammers betekent eerste puntenverlies Van Bommel, Haaland blijft scoren

Mark van Bommel heeft met VfL Wolfsburg voor het eerst dit seizoen averij opgelopen in de Bundesliga. Thuis tegen Eintracht Frankfurt werd het 1-1. Bij beide clubs eiste een Nederlandse spits een hoofdrol op.

Nadat Wout Weghorst op de lat had gekopt en een kopbal van Eintracht-spits Sam Lammers door Wolfsburg-doelman Koen Casteels uit het doel was gewerkt, was het Lammers die op fraaie wijze de score opende. Na een voorzet van Filip Kostic liet Lammers de bal even stuiteren en stuurde hij de bal met een dropkick in de hoek.

Het was voor Lammers al zijn tweede goal in drie wedstrijden voor Eintracht. De van Atalanta gehuurde aanvaller scoorde afgelopen donderdag ook in het Europa League-duel met Fenerbahçe.