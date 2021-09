Conducteurs van NS Internationaal staken woensdag voor hoger loon

De conducteurs van NS Internationaal die werken op de Intercity Brussel leggen komende woensdag de hele dag hun werk neer. Hiermee hopen ze samen met de vakbonden FNV Spoor en de Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) meer salaris af te dwingen.

De staking staat gepland vanaf de nacht van dinsdag op woensdag. Er rijden dan 24 uur lang geen treinen vanuit Amsterdam naar Brussel.

De conducteurs zijn ontevreden omdat ze minder betaald krijgen dan hun collega's bij de andere internationale treinen, waaronder de Eurostar naar Londen en de Nightjet naar Wenen. Zo krijgen ze onder meer een lagere toeslag voor extra kennis van buitenlandse wet- en regelgeving. Onderhandelingen met NS Internationaal en de vakbonden, die in 2018 werden gestart, zijn op niets uitgelopen.

Volgens FNV Spoor hebben conducteurs van NS Internationaal een "veeleisend takenpakket", maar is dat niet terug te zien op hun loonstrookjes. Ook zegt hij dat er bij machinisten van verschillende internationale treinen geen verschil is in beloning en dat dit conducteurs "extra boos" maakt.