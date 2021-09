Gemeenten worstelen met woningen arbeidsmigranten: 'Raad schiet in kramp'

Veel gemeenten geven in de enquête aan dat er veel arbeidsmigranten werken, maar dat ze onvoldoende plekken hebben om hen van goede tijdelijke huisvesting te voorzien. Zo werken in de gemeente Westland ongeveer 16.000 migranten, vooral in de glastuinbouw. In de afgelopen vier jaar zijn er maar 886 woonplekken bijgekomen, schrijft de gemeente.

Bekijk via deze link de enquêteresultaten van alle veertig gemeenten die we onderzochten.

In Tilburg is nog voor 3600 tot 5000 arbeidsmigranten een woonplek nodig, maar zijn de afgelopen vier jaar zeventien projecten voor huisvesting ingetrokken. In Bodegraven-Reeuwijk, waar 1225 arbeidsmigranten werken, sneuvelden twee plannen voor 900 woonplekken.

'Mensonterende situaties'

Vlissingen, waar volgens de gemeente behoefte is aan enkele duizenden extra woningen voor arbeidsmigranten, presenteerde drie plannen met 1000 plekken voor arbeidsmigranten. Hoog nodig, aldus SP-wethouder voor Wonen Sem Stroosnijder. "Die mensen wonen nu in mensonterende situaties, in honderden woningen door heel Vlissingen. Met veel overlast tot gevolg."

Maar in een aantal wijken in Vlissingen hebben bewoners grote bezwaren. Het Collectief Groot Lammerenburg begon een petitie, die in korte tijd door bijna 1700 buurtbewoners werd getekend. "We hebben niets tegen arbeidsmigranten, maar wel tegen de grootschaligheid van het plan vlak tegenover onze wijk", zegt woordvoerder Mark Verhagen.