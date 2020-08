Site voor afspraak coronatest en opvragen uitslag gelanceerd

Het is sinds 10.00 uur vanochtend mogelijk om online een afspraak te maken voor een coronatest. Via de website www.rijksoverheid.nl/coronatest kan dat 24 uur per dag. Na de test zal ook de uitslag online in te zien zijn. Je krijgt een email of sms als die beschikbaar is.

Om de afspraak te maken, moet worden ingelogd met een DigiD. Vervolgens moet een postcode worden opgegeven. Je krijgt daarna maximaal drie opties te zien met tijden bij testlocaties in de buurt. De mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken, blijft ook gewoon mogelijk. Naar het telefoonnummer 0800-1202 kan tussen 8.00 uur en 20.00 uur worden gebeld.

Volgens een woordvoerder van GGD GHOR Nederland wordt het aantal medewerkers van de telefooncentrale niet afgebouwd nu de website is geopend. "Het online afspraak maken is echt een aanvulling voor mensen die liever niet willen bellen."

Positieve uitslag binnen 24 uur

Mensen die positief getest zijn horen binnen 24 uur de uitslag. Dat zal niet alleen via de website gebeuren maar ook nog via een telefoontje van de GGD. Op dat moment wordt ook het bron- en contactonderzoek opgestart.

Bij mensen die negatief zijn getest en dus niet besmet zijn, kan de uitslag langer op zich laten wachten. Binnen 48 uur zouden ook zij het resultaat van de test moeten weten, maar op sociale media waren al voordat de website online ging klachten van mensen die zeggen dat het langer duurt.

De website zal het proces om te uitslag door te geven niet versnellen, zegt een woordvoerder van de GGD. "Dat het soms lang duurt, komt door een veelvoud aan redenen, maar gebrek aan telefonisten is er daar niet een van. De website gaat dit dus niet oplossen."