Heraclied Vloet bezorgt AZ volgende dreun met prachtgoal ver in extra tijd

De bezoekers leken met die 1-0 de rust in te gaan, totdat een harde tackle van Jordy Clasie de wedstrijd kantelde. De middenvelder kwam aanvankelijk weg met een gele kaart, maar na inmenging van de videoscheidsrechter besloot Serdar Gözübüyük er alsnog rood voor te trekken.

De winnende treffer van Rai Vloet viel in de blessuretijd, vlak nadat AZ op gelijke hoogte was gekomen en dacht een punt mee te nemen uit Almelo.

Na de rust speelde AZ om een punt te redden tegen het Almelose overtal, maar halverwege de tweede helft knalde Delano Burgzorg na een een-twee met Sierhuis de tweede voor Heracles binnen.

De overwinning voor de Heraclieden leek in de tas, maar de thuisploeg liet zich terugzakken en kreeg daarvoor de deksel op de neus. Tijjani Reijnders kreeg de bal voor de voeten en knalde van ruim buiten de zestien de gelijkmaker binnen.

Daarmee leek AZ toch nog met een punt te ontsnappen uit Almelo, maar in de laatste minuut van de vier minuten blessuretijd kreeg Heracles nog een vrije trap. Vloet ging achter de bal staan en krulde de bal weergaloos over de muur in de kruising.