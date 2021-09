Twente dient Vitesse zware slag toe in Airborne-wedstrijd

Waar Vitesse Europees zo goed voor de dag komt, gaat het in de eredivisie dit seizoen nog met vallen en opstaan. Zondag in Arnhem ging de ploeg van trainer Thomas Letsch in de jaarlijkse Airborne-wedstrijd met 1-4 onderuit tegen FC Twente.

Het was vooraf weer een mooi eerbetoon aan de ruim 1.700 Britse en Poolse militairen die in de Slag om Arnhem het leven lieten en begraven liggen op de Airborne War Cemetery in Oosterbeek. Vanwege de coronaregels waren de veteranen niet aanwezig, maar er stonden van hen portretten op het veld.

Pröpper weer trefzeker

Vitesse verloor het duel in 2007 voor het laatst. Nu stonden de Arnhemmers in het traditionele maroonrode tenue al na twee minuten op achterstand door een lepe kopbal van Arnhemmer Robin Pröpper.