Herlings neemt leiding in WK-stand na derde MXGP-zege op rij

Jeffrey Herlings heeft met zijn derde MXGP-zege op rij de leiding genomen in het WK-klassement. De 27-jarige motorcrosser was dit keer de beste in de Grote Prijs van Sardinië. Herlings won beide manches op het zware Italiaanse zandcircuit en pakte zo de volle vijftig punten. Hij heeft nu één punt voorsprong op wereldkampioen Tim Gajser.

In de tweede manche moest Herlings wel hard werken voor de winst. Jorge Prado reed lang op kop, maar in de slotfase wist Herlings de Spaanse coureur toch nog voorbij te gaan. De twee motorcrossers raakten elkaar daarbij even.

"Hij reed defensief en hij was moeilijk te passeren", vertelde Herlings na afloop. "Ik wist dat hij op het einde wat vermoeid zou raken en toen kon ik hem voorbij rijden."

