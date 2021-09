Vulkaan barst uit op Canarisch eiland La Palma, honderden geëvacueerd

Op het Canarische eiland La Palma is een vulkaan uitgebarsten. Direct na de uitbarsting was er dikke, zwarte rook te zien, dat zo af en toe rood kleurde door lava dat uit de vulkaan spuwde.

Seismologen hielden de vulkaanketen op het eiland - de Cumbre Vieja - al meer dan een week in de gaten vanwege verhoogde activiteit. Er werden meer trillingen gemeten en er kwam magma omhoog.

Het gebied rondom de keten is dunbevolkt.

In 1971 barstte er voor het laatst een vulkaan uit in de Cumbre Vieja. Het is niet duidelijk hoe lang de uitbarsting op La Palma kan duren, zei Itahiza Dominguez, hoofdseismoloog van het Spaanse geologie-instituut, tegen een lokale tv-zender. "Maar eerdere uitbarstingen op de Canarische Eilanden duurden weken of soms zelfs maanden."

De meest recente uitbarsting op de Canarische Eilanden vond in 2011 onder water plaats, nabij het eiland El Hierro. Die uitbarsting duurde vijf maanden.