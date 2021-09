Nieuwe burgemeester Kabul draagt vrouwelijke ambtenaren op thuis te blijven

De nieuwe burgemeester van Kabul heeft vrouwelijke ambtenaren opgedragen om thuis te blijven en niet naar hun werk te komen, tenzij hun taken niet door een mannelijke collega kunnen worden uitgevoerd. De interim-burgemeester van de hoofdstad behoort tot de Taliban, de extremistische groepering die Afghanistan vorige maand veroverde.

Volgens burgemeester Hamdullah Noman is het "noodzakelijk dat vrouwen tijdelijk niet aan het werk gaan". De stad telt ongeveer drieduizend vrouwelijk stadsmedewerkers. Sommige vrouwen mogen volgens Noman wel aan het werk blijven, bijvoorbeeld schoonmakers die vrouwentoiletten in Kabul reinigen.

Het bevel betekent dat de Taliban Afghaanse vrouwen opnieuw een restrictie opleggen, ondanks eerdere beloftes om hun vrijheden en rechten 'binnen de wet van de islam' te respecteren. Gisteren werd duidelijk dat de groepering ook het departement voor vrouwenzaken in Kabul heeft gesloten. In het pand is nu een ministerie van Deugdzaamheid gehuisvest. Vrouwelijke werknemers zouden de afgelopen weken naar huis zijn gestuurd.

Opnieuw demonstratie

Tientallen vrouwen protesteerden vandaag bij het gebouw van het ministerie. Zij eisen dat vrouwen mogen deelnemen aan het publieke leven. "Een maatschappij waaraan vrouwen niet deelnemen, is een dode maatschappij", was op hun protestborden te lezen. De demonstratie duurde tien minuten en voltrok zich onder toeziend oog van de Taliban.

Het is het niet de eerste keer sinds de machtsovername dat Afghaanse vrouwen de straat op gaan. De demonstraties worden veelal met harde hand neergeslagen. Toch blijven vrouwen demonstreren - zij zijn woedend over het restrictieve beleid dat de groepering oplegt ten aanzien van vrouwenrechten.

Onderwijs verboden

Eerder deze week werd meisjes in het middelbaar onderwijs verboden om voorlopig terug naar school te gaan, terwijl mannelijke klasgenoten wel terug mochten. Vrouwelijke studentes krijgen nog wel les, maar in aparte klaslokalen en met verplichte gezichtsbedekkende kleding.

Toen de Taliban in de jaren 90 de macht hadden, verboden zij meisjes en vrouwen om onderwijs te volgen. Daarnaast mochten vrouwen niet buitenshuis werken. Vrouwenrechtenactivisten vrezen dat de groepering opnieuw zo'n beleid zal voeren.