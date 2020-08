Na Van der Wiel duikt ook oud-international Anita op in Waalwijk

Na Gregory van der Wiel traint er opnieuw een oud-international en ex-Ajacied mee bij RKC Waalwijk. Middenvelder Vurnon Anita, die momenteel zonder club zit, staat de komende periode op het trainingsveld bij de ploeg van trainer Fred Grim.

De 31-jarige Anita debuteerde in 2006 in het betaalde voetbal bij Ajax. In 2012 maakte hij de overstap naar de Premier League bij Newcastle United. Daarna speelde Anita nog voor Leeds United, Willem II en het Bulgaarse CSKA Sofia, waar hij alleen de eerste maanden van dit jaar onder contract stond.

Net als Van der Wiel hoopt ook Anita, die in 2010 drie interlands voor Oranje speelde, in Waalwijk een contract te verdienen en zijn carrière nog een impuls te geven. Van der Wiel en Anita speelden tussen 2006 en 2012 samen bij Ajax.