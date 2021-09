Nederland stuurt 100.000 sneltesten naar Suriname

Nederland heeft vandaag 100.000 antigeen-sneltesten naar Suriname gestuurd. De ambassadeur van Suriname in Nederland, Rajendre Khargi, schrijft op het zakelijke netwerk LinkedIn dat de levering "een direct uitvloeisel" is van het recente bezoek van de Surinaamse president Santokhi aan Nederland.

De Surinaamse minister van Volksgezondheid Ramadhin tekende tijdens dat bezoek een schenkingsovereenkomst met zijn Nederlandse ambtgenoot De Jonge. Daarmee is Suriname een jaar lang verzekerd van beschermingsmiddelen tegen het coronavirus. Het land zit momenteel midden in een vierde coronagolf.

Naast testen gaat het in de overeenkomst ook om de levering van onder meer handschoenen en schorten. Ramadhin heeft verder gevraagd om vaccins van verschillende merken. Volgens hem heeft Nederland daar positief op gereageerd.

Vaccins

In juni stuurde Nederland al 250.000 vaccins naar Suriname. Uiteindelijk is het de bedoeling om 500.000 tot 750.000 vaccins aan Suriname te doneren, afhankelijk van de beschikbare voorraad in Nederland en de vraag in Suriname. De coronasituatie in het land is nog altijd ernstig.

De testkits zijn vanochtend meegestuurd met de lijnvlucht van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM tussen Amsterdam en Paramaribo.