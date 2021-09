Schmidt legt discutabele wissels uit: 'Blessures meer impact dan verlies van vandaag'

Zelfs het Eindhovens publiek begreep het even niet meer, het wisselbeleid van Roger Schmidt in de topper tegen Feyenoord (0-4 verlies). "Het is onze taak om op onze spelers te letten", zei de PSV-coach. "Spelers verliezen door blessures zou een grotere impact hebben dan het verlies van vandaag."

In het duel in Eindhoven bleven Davy Pröpper, Mario Götze en Eran Zahavi bij rust achter in de kleedkamer. Aanvoerder Cody Gakpo werd na ruim een uur spelen gewisseld en ook Bruma maakte plaats. Ryan Thomas, Ritsu Doan en Yorbe Vertessen vielen in, de nieuwe aanwinst Carlos Vinícius verving Gakpo en Noni Madueke was de laatste PSV-invaller.