Pratende pinautomaten helpen blinden en slechtzienden

Ellen Zieleman is blind en is blij met de nieuwe pinautomaat:

De afgelopen tijd is geëxperimenteerd met sprekende automaten. Ze zijn te herkennen aan het gaatje rechtsonder het scherm, waar gebruikers een oor- of koptelefoon op kunnen aansluiten. Ook voor analfabeten zijn de automaten een uitkomst.

In Nederland zijn er zo'n 300 tot 350 duizend mensen met een visuele beperking. "Zij hebben niet allemaal evenveel moeite met het opnemen van geld", zegt Boers in het NOS Radio 1 Journaal. Het contrasterende scherm is bijvoorbeeld fijn voor mensen die net even minder zien. "Dat zijn er best veel in Nederland, onder wie veel ouderen."