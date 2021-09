Ronaldo scoort opnieuw, maar Lingard steelt de show voor Manchester United

Manchester United blijft volop meedoen in de top van de Premier League. De ploeg won de lastige uitwedstrijd tegen West Ham United en kwam zo weer op gelijke hoogte met koploper Liverpool.

Manchester, waar Donny van de Beek op de bank bleef, dicteerde het spel. Desondanks kwam West Ham na een half uur op voorsprong dankzij Said Benrahma.

Vijf minuten later stond het echter alweer 1-1 en natuurlijk was het Cristiano Ronaldo die Manchester op gelijke hoogte had gebracht. De Portugees strafte een blunder van keeper Lukasz Fabianski af.

Ronaldo heeft nu in de drie wedstrijden sinds zijn terugkeer naar Manchester gescoord, maar hij moest de schijnwerpers ditmaal delen met Jesse Lingard.

Lingard scoort tegen oude club

Vorig seizoen werd Lingard nog als overbodig gezien in Manchester en uitgeleend aan West Ham. Daar draaide hij een topseizoen en verdiende zo een nieuwe kans in de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer.

Uitgerekend Lingard bezorgde Manchester in de slotminuten de zege tegen zijn oude club met een geweldig schot in de kruising.

West Ham kreeg in de slotseconden nog een penalty, maar de net ingekomen Mark Noble schoot met zijn eerst balcontact tegen de uitgestoken hand van doelman David De Gea.