Arrestatieteam haalt man uit trein bij Apeldoorn na bommelding

Bij het station van Apeldoorn heeft een arrestatieteam van de politie een man uit een trein gehaald. De politie greep in nadat hij een bommelding had gedaan. Het gaat om een 44-jarige Rotterdammer.

De trein, die onderweg was van Den Haag naar Enschede, werd na de waarschuwing stilgezet en op een rangeerterrein geplaatst. De helft van de inzittenden werd daar uit de trein gehaald, de andere helft moest op verzoek van de politie blijven zitten.

Uit voorzorg werd ook het station van Apeldoorn ontruimd. Het treinverkeer rond de stad raakte daardoor ontregeld.

Na de aanhouding van de man werden de treinpassagiers weggebracht in bussen en vervolgens opgevangen. De trein is doorzocht met behulp van politiehonden. Dat leverde niets op, twitterde de politie. Inmiddels is het treinverkeer weer op gang gekomen.